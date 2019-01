Il nuovo corso della Reggina e del presidente Gallo al timone del club amaranto si caratterizza anche per il modo scanzonato di ufficializzare i nuovi arrivi.

Nel pomeriggio è stato pubblicato un video che fa vedere un falco che vola e che, secondo la didascalia, sta arrivando. Inevitabile il riferimento al centrocampista De Falco che, adesso, può essere considerato un giocatore amaranto.

E non è finita, perché pochi minuti fa è apparso un video in cui si vede George Clooney. Abbastanza eloquente la didascalia: “Non sarà George Clooney, ma è sempre un bel..” . L’indovinello risponde al nome di Nicola Bellomo, in arrivo dalla Salernitana.

E attenzione, perchè tra poco dovrebbe aggiungersi Strambelli e probabilmente Doumbia.