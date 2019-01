Andrea De Falco e Abodu Doumbia. Domani i due saranno a Roma per firmare i contratti che li legano alla Reggina.

Era già noto che sarebbe stato così per il giocatore del Vicenza, Alfredo Pedullà racconta come pochi minuti fa sia stata raggiunta l’intesa con il calciatore richiesto da mezza Serie C.

I contratti saranno firmati a Roma (non è chiaro se nella sede della M&G di Luca Gallo).

Dopo i casi Paghera e Di Matteo è meglio tenere un po’ di profilo basso sul fatto che siano già calciatori amaranto.

Certo è che si tratta di giocatori di primissimo livello.