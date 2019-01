La Reggina rinvigorita nelle ambizioni dall’avvento al timone del presidente Gallo, adesso ha bisogno dei tifosi.

Gli amaranto puntano a raggiungere i play off promozione o comunque a gettare le basi per un ciclo che sia vincente, grazie ad un nuovo corso che promette scintille determinate dalla capacità e possibilità di investimento del nuovo patron.

I primi colpi sul mercato sono destinati a dare grande impulso ed entusiasmo ad una piazza che, adesso, avrà l’onere di rispondere presente sugli spalti per dimostrare di valere altre categorie.

Prezzi popolari, con attenzione alle donne e agli under 18.

I prezzi sono in linea con l’essere metà di quanto hanno spesso gli spettatori già abbonati. La curva costava 90 euro per chi era abbonato nel 2017-2018 e 110 per i nuovi.

Occorre sottolineare che, tra l’altro, la Reggina ha già disputato una gara del girone di ritorno in casa.

Per cui prezzi popolari, ma rispetto anche di una tessera già la ha.

Ecco il comunicato ufficiale:

Che il Sogno abbia inizio. La Reggina comunica ai propri tifosi che riapre la Campagna Abbonamenti 2018/19. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da lunedi 14 gennaio presso l’area Hospitality dello Stadio “Oreste Granillo”. Il tifoso che vorrà sottoscrivere la nuova tessera, dovrà presentarsi munito di documento d’identità

Di seguito orari:

Lunedi 14 gennaio dalle 15 alle 19

da martedì 15 a sabato 19 gennaio dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19

Prezzi di vendita:

Uomo Donna Under 18 Curva Sud 45 32 32 Gradinata 70 52 52 Tribuna Ovest 130 100 100 Vip 325 270 270

più diritti di prevendita pari al 10% del costo dell’abbonamento a partire da €1,50