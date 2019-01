Tralasciando la scelta di Iiriti come nuovo direttore generale che si occuperà di questioni che solo marginalmente riguardano l’area sportiva, la prima firma del nuovo corso in ambito calcistico non è di un top player, ma del ds.

E non è un firma qualunque perché Massimo Taibi ha firmato un accordo fino al 2022, quando, evidentemente, la Reggina, nei programmi di Gallo, dovrà già essere in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale: