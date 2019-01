Vincenzo Iiriti, direttore generale della M&G Holding, è attualmente la voce attraverso cui parla il presidente Gallo, in attesa delle sue prime parole.

Ospite di Tutti Figli di Pianca, trasmissione in onda su Radio Touring, ha avuto modo di parlare ancora una volta dell’inizio in amaranto.

“Stiamo facendo i fatti e non le chiacchiere. Reggio – evidenzia – dovrà riprendersi ciò che a cui era abituata. Ho incitato il presidente Gallo a rilanciare la Reggina in difficoltà”.

Una missione d’amore, ma non solo: “Conosciamo le potenzialità della piazza. Aspiriamo al massimo. Che sia Serie B o Serie A i reggini non devono più vivere situazioni come quelle dello scorso dicembre”.

“Voglimo – ha detto – infondere alla piazza lo stesso entusiasmo che abbiamo noi. Fare il massimo, c’è bisogno però della partecipazione della gente, della tifoseria e mi auguro che tutto ciò avvenga presto”.