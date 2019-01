Stefano Guberti è uno degli obiettivi della Reggina per il ruolo di punta esterna. L’esperto calciatore ha già fornito il proprio gradimento all’eventuale trasferimento in riva allo Stretto, dopo che lo scorso anno ha sfiorato la promozione perdendo la finale play off con il Siena.

E’ sotto contratto con i toscani, ma potrebbe non essere un problema. Intervenuto nel corso di Roburopoli, trasmissione di Siena Tv, il ds bianconero è stato chiaro: “Chi veste la maglia del Siena deve essere orgoglioso, lui ha manifestato intenzione di cambiare aria”.

“Se vorrà restare saremmo felici di trattenerlo, altrimenti faremo le dovute valutazioni. Nessuno tiene calciatori controvoglia’.

Guberti, dunque, sarebbe libero di accasarsi alla Reggina, che però non è detto che lo scelga.

Sul taccuino ci sono anche Perrulli e Doumbia.