Nel primo pomeriggio Alfredo Pedullà aveva praticamente annunciato l’ormai trovato accordo tra la Reggina e due giocatori importanti come Baclet e Guberti.

Per il cosentino sembrano esserci resistenze silane. La strada é in discesa, invece, per l’ex Roma e Sampdoria. Forte dell’offerta amaranto, ha fatto sapere al Siena di voler cambiare aria e la dirigenza toscana non farà resistenza.

Sempre Alfredo Pedullá fa sapere che gli amaranto prenderanno comunque un altro esterno offensivo.

Doumbia é il più vicino, ma Alfredo Pedullà fa altri due nomi.

Strambelli, in uscita dal Matera, e Perrulli della Cremonese.