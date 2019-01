Preso atto – si legge in un comunicato ufficiale della società amaranto – delle motivazioni depositate dalla Corte Federale d’Appello per la vicenda relativa alla fidejussione Finworld, la Reggina 1914 esprime la propria soddisfazione per l’esito del giudizio che consentirà nei termini prescritti dalla sentenza il deposito di una nuova fidejussione per la corrente stagione sportiva.

Nessuna sanzione di alcun genere e natura a carico del Club!!!

La paventata super ammenda con penalizzazione record in classifica totalmente evitata!!!

Le società che inopinatamente e senza alcun interesse si erano schierate contro la Reggina 1914, sono state “bacchettate” dalla Corte.

I loro ricorsi dichiarati inammissibili sotto ogni profilo essendo stato considerato, il loro intervento, semplicemente adesivo a quello legittimo della FIGC. Un’altra vittoria legale della Reggina e dei suoi avvocati Edoardo Chiacchio e professor Francesco Di Ciommo, a cui vanno i sentiti ringraziamenti del presidente Mimmo Praticò e dell’intera dirigenza amaranto