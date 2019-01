La Reggina fino al momento ha disputato un campionato di ottimo livello, ma in linea con le aspettative del direttore sportivo Taibi.

L’avvento della nuova proprietà ha già dato margini di manovra importanti al ds per il mercato di gennaio e stavolta si andranno a prendere calciatori “over”, in grado di dare qualità ed esperienza al gruppo.

Attenzione, però, in Lega Pro si possono avere solo quattordici giocatori “over”.

Da tempo si danno per certe le partenze di Navas, Emmausso, Curto e Zivkov.

Di questi il solo Zivkov è over. Non considerando l’ex giocatore del Chievo, i giocatori della Reggina “over” sarebber dodici.

Immaginando che sono destinati ad arrivare quattro over, il conteggio è semplice: altri due calciatori nati dal 1995 in poi sono destinati ad andare via.

Considerato i livelli di rendimento del girone d’andata Petermann potrebbe essere uno degli indiziati, ma ne mancherebbe sempre uno. E a quel punto andrebbe individuato.