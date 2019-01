La Reggina, per adesso, non avrà gli otto punti di penalizzazione derivanti dalla mancata sostituzione della fideiussione Finworld.

La Corte d’Appello Federale, pur accogliendo il ricorso della Figc, ha dato alla società amaranto e alle altre società interessanti altri dieci giorni (17 gennaio) per depositare una nuova fideiussione.

La Reggina il 10 avrà il closing con la nuova proprietà che non dovrebbe avere problemi a stipularne una nuova.

La sentenza che restituiva legittimità alla delibera commisariale che prevedeva 8 punti e 350.000 euro di multa per chi non l’aveva sostituito torna ad avere validità, ma solo qualora non arrivasse una nuova fideiussione entro il 17 gennaio.

In caso di mancata presentazione le sanzioni sarebbero quelle previste.

La Reggina, però, l’ha già pronta. Alla fine le penalizzazioni complessive dovrebbero essere 6.