“Se investi e lo faremo, bisogna pretendere qualcosa di più”. Massimo Taibi, ospite di Tutti Figli di Pianca in onda su Radio Touring , ha parlato da ds della Reggina incaricato di rafforzare la rosa nel mercato di gennaio.

“L’umiltà – rivela non la perderemo mai. La forza dei campioni è l’umiltà, figurarsi per noi che siamo persone normali. Non mi piace però fare il finto modesto. Rinforzando la rosa aspiriamo al decimo posto, poi può arrivare come no”.

Ci si chiede se il nuovo corso provvederà ad affrontare la questione Sant’Agata o campo d’allenament: “La società è arrivata qui sapendo tutto. Cosa c’è di buono e dove si deve intervenire”.

Per Cevoli e la squadra le pressioni aumenteranno”Ognuno di noi deve vive di pressioni. Da ora in avanti saranno diverse, fanno parte del nostro gioco e bisogna portarle a proprie vantaggio. Il mister non può che essere contento del fatto che la squadra venga potenziata. Le responsabilità le avevamo già prima, perchè lavorare per la Reggina lo è sempre. Le responsabilità aumenteranno”.