E’ un Massimo Taibi che, nel mercato di gennaio, dovrà necessariamente dare riscontro delle ambizioni della proprietà.

La Reggina vuole disputare un ritorno da più di 30 punti che, anche con la penalizzazione, non mettano a rischio l’accesso ai play off.

Il direttore sportivo lavora in maniera incessante alla ricerca di quei quattro profili che possano innalzare il livello della squadra.

Il tassello più importante è rappresentato dal centravanti. Calaiò era un’idea ma in C non ha intenzione di scendere in Serie C.

Chi, invece, è un obiettivo vero è il centravanti del Potenza Giuseppe Genchi. Classe 1985, 18 presenze e 5 reti in questa prima fase di stagione ha il profilo ideale per rafforzare la squadra di Cevoli.

Compirà 34 anni il prossimo 17 luglio e potrebbe firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera, sebbene quello attuale con i lucani scada nel 2020. La Reggina è in grado di offrirgli un accordo migliore.