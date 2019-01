La Reggina, nel mercato in corso, é destinata ad essere protagonista. L’obiettivo é rafforzare con qualità ed esperienza la nuova rosa, grazie alla disponibilità regalata dalla nuova proprietà. Tanti saranno i giocatori proposti e tantissimi quelli accostati, poiché il nuovo corso rende assai appetibile il club amaranto.

Da Lecce, attraverso la testata Pianeta Lecce, si viene a sapere che gli amaranto sarebbero interessati a due calciatori che hanno vinto il campionato in Salento lo scorso anno.

Uno non ha bisogno di presentazioni: Ciccio Cosenza. Reggino di Stignano, cresciuto nel settore giovanile amaranto, potrebbe tornare a casa. Nella difesa a tre l’ormai esperto difensore (classe ’86) potrebbe occupare sia la posizione di marcatore destro che di centrale.

L’altro, invece, é l’attaccante Torromino. Giocatore di qualità elevata per la terza serie, non sembra però il prototipo dell’attaccante che sta cercando Taibi in prima battuta, trattandosi di un brevilineo.