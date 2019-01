La Reggina, contro il Trapani, ha confermato lo schieramento difensivo a tre. Roberto Cevoli, al momento, sembra aver messo da parte l’idea di giocare a quattro.

Poco male, perché questo non sembra presupporre una minore prolificità offensiva. Schierare tre centrali, infatti, non offre solo maggiori coperture, ma a questa Reggina dà anche altre soluzioni offensive.

Il gol di Alex Redolfi, infatti, rappresenta il terzo difensore centrale andato a segno in questo campionato.

Tre su tre, dunque. E non può essere una casualità, considerata l’attenzione con cui in settimana vengono preparati i calci piazzati.

E non accade neanche per caso che dai calci piazzati o situazioni analoghe arrivino le palle giuste. Avere in squadra elementi come Sandomenico aiuta ad avere l’opportunità di far gol come quello siglato da Redolfi contro il Trapani.