Momento Italia è un portale che si occupa di lavoro e business. I campi in cui la M&G Holdig di Luca Gallo sviluppa il suo fiorente business.

E grande spazio è stato dedicato alla prima al Granillo del nuovo proprietario della Reggina, in attesa del closing di genaio.

“Amore a prima vista”, “atmosfera magica al Granillo” sono solo alcune delle espressioni utilizzate per raccontare la giornata dell’imprenditore romano di origini calabresi.

“Ha già riacesso l’entusiasmo di una piazza che si specchia in un grande passato e che ama la propria squadra, a mani basse – si legge – la più titolate della Calabria”.

“La futura società – scrive il portale – e i tifosi viaggiano sulla sutessa lungehzza d’onda”.

“Questione di giorni e – si legge – anche la Reggina avrà grandi progetti e un futuro tutto da scrivere”.

E poi le parti che accendono l’entusiasmo dei tifosi: “Luca Gallo ha i mezzi economcii e morali per sostenere la Reggina e ha già riacceso l’entusiasmo”.

E non manca il riferimento al mercato e al fatto che la Reggina a gennaio sarà rafforzata in maniere piuttosto sensibile.