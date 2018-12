CONFENTE 6 – Sicuro, reattivo. Il suo campionato è specchio fedele di quello della squadra. Poi però nell’azione da cui parte il rigore forse poteva fare meglio.

CONSON 6 – Osso duro per gli attaccanti avversari.

REDOLFI 6,5 – Il gol impreziosisce una buona prestazione.

SOLINI 5,5 – Sembra lui ad essere lo sfortunato protagonista del mani in area, unica sbavatura.

KIRWAN 6 – Sembra cresciuto sotto il profilo difensivo, non agendo da terzino ma da quarto o quinto sembra fare meglio.

SALANDRIA 6 -Partita di contenimento e non fa mancare il suo contributo.

ZIBERT 6 – Ci mette forza fisica ed impegno, come al solito.

(80′ PETERMANN 5,5 – Da un suo errato stop e conseguente fallo nasce l’azione che porta al cross sui Confente smanaccia male. Sfortunato)

FRANCHINI 6 – Gioca adattato a sinistra, fa quello che può.

TULISSI 5,5 – Solita prestazione in cui si ferma ad un passo dal fare male agli avversari. Quel passo deve farlo.

(86′ TASSI S.V)

VIOLA 6 – Tanto impegno da parte sua,.

(57′ MARINO 5,5 Entra in un momento in cui servirebbe qualità per ripartire bene, ne aggiunge poca )

SANDOMENICO 6 – Poteva gestire meglio qualche ripartenza, ma l’assist per il gol di Redolfi è suo.

(86′ UNGARO S.V.)

CEVOLI 6 – La Reggina fa la partita che deve fare e per poco non riesce ad ottenere il massimo.