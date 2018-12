La Reggina affronta il Trapani. E’ la prima uscita del girone di ritorno, ma è anche e soprattutto l’ultima del 2018, prima della pausa invernale. E’ una partita che, per gli amaranto, fornisce diverse chiavi di lettura. La prima è quella che dovrà essere tratta dal campo: dopo cinque vittorie in sei partite la squadra ha la serenità adeguata per capire quanto possa tenere testa ad una delle corazzate del campionato. I siciliani allenati da Vincenzo Italiano hanno, senza ombra di dubbio, uno dei migliori organici del campionato e al Granillo si presentano da favoriti. Il tutto nonostante un ambiente che potrebbe essere carico per la presenza sugli spalti di Luca Gallo, imprenditore che da gennaio rileverà gli amaranto con l’obiettivo di riportarli ad un livello e a categorie che forse competono a Reggio Calabria. L’euforia dovrà essere un’arma in più, ma occhio a non farla diventare a doppio taglio. Ci sono dei punti e pesanti in palio.

Reggina-Trapani, le probabili formazioni

REGGINA: (3-4-3) Confente; Conson, Solini, Redolfi; Kirwan, Zibert, Marino, Salandria; Ungaro, Viola, Sandomenico. All. Cevoli

TRAPANI (4-3-3) Dini; Scrugli, Pagliarulo, Taugordeau, Costa Ferreira; Aloi, Corapi, Toscano; Tulli, Evacuo, Dambros. All. Italiano

Reggina-Trapani, dove vederla

Reggina-Trapani, come di consueto, non avrà copertura televisiva. Il match sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sport. La partita potrà essere vista su qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre lo streaming che sarà disponibile a pagamento. Ovviamente l’evento è compreso per chi avesse già sottoscritto l’abbonamento annuale per una delle due squadre.

Per le info sui biglietti clicca qui