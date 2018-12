“Dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro, continuare su questa scia positiva e ora mi interessa recuperare le energie per la partita contro il Trapani. Mi sento benissimo, era importante sbloccarsi e spero di iniziare a fare i gol che mi sono mancati in un momento in cui non stavo bene”.

Alessio Viola dopo Matera-Reggina analizza così la vittoria ottenuta contro la Berretti del Matera, condita dalle sue realizzazioni nel giorno del suo compleanno.

“Dispiace tantissimo – prosegue – per i giocatori del Matera, tanto rispetto per questi ragazzini che oggi hanno messo il cuore sul campo. Io però devo pensare al bene della mia società e stasera mi godo la mia famiglia.