“Vedere queste cose è un dispiacere per tutti. Non c’è rispetto per chi lavora e ci mette grande impegno. Speriamo che qualcuno di quelli che comandano riescano a metterci una pezza su questi regolamenti e queste situazioni. Il calcio così non piace a nessuno”.

Roberto Cevoli commenta così la vittoria della Reggina in casa del Matera, andato in campo con la formazione Berretti.

“Nel primo tempo – prosegue ai microfoni di Radio Antenna Febea – la partita è stata difficile, faccio i complimenti ai ragazzi del Matera. Poi chiaramente alla lunga la differenza fisica dettata dall’età viene fuori. Avevamo tutto da perdere, fino ad un’ora dall’inizio della partita non sapevamo se avrebbero giocato con la prima squadra. Quello che è accaduto non era così scontato, avevamo solo da fare una brutta figura se non avessimo affrontato la partita nel migliore dei modi”.