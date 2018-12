Ecco il comunicato diffuso dall’Aic e dei calciatori del Matera apparso su tuttoc.com:

“L’ AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per il Matera Calcio S.r.l., richiamando tutte le motivazioni già esposte nel comunicato del 20 dicembre u.s. e decorso infruttuosamente il termine odierno per gli adempimenti retributivi, con la presente formalmente indicono lo sciopero per la giornata di mercoledì 26 dicembre 2018”.

Il Matera, salvo revoche dello sciopero, o non si presenterá alla sfida con la Reggina che vincerebbe 3-0 a tavolino o schiererà la formazione Berretti.