Reggina-Vibonese è una sfida che, probabilmente, non si sarebbe neanche potuta disputare se non fosse intervenuto l’imponderabile. La società amaranto, infatti, è stata ceduta e la squadra amaranto scenderà in campo dopo aver rischiato di finire in sciopero per la sfida con i rossoblu.

In questa settimana si è parlato pochissimo di calcio, gli uomini di Cevoli hanno saltato un allenamento, ma potrebbero avere le motivazioni a mille per stipendi che sono arrivati e un nuovo corso societario che potrebbe essere ambizioso.

Davanti ci sarà la Vibonese degli ex Cammileri e Orlandi, protagonista di un ottimo campionato, determinata fare risultato sul campo dove sette mesi fa ha vinto lo spareggio col Troina ed ottenuto il ticker per la Lega Pro.

Reggina-Vibonese, le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Seminara; Marino, Zibert, Salandria; Ungaro, Viola, Sandomenico. A disposizione: Licastro, Pogliano, Mastrippolito, Redolfi, Bonetto, Franchini, Petermann, Tulissi, Viola, Zivkov. All.: Cevoli

Vibonese (4-3-2-1): Mengoni; Finizio, Camilleri, Malberti, Tito; Prezioso, Obodo, Scaccabarozzi; Melillo, Taurino; Bubas. A disposizione: Viscovo, Carrozza, Ciotti, Finizio, La Gamba, Maciucca, Collodel, Donnarumma, Raso, Allegretti, Çani, De Carolis. All: Orlandi.

Reggina-Vibonese: dove vederla

Reggina-Vibonese, come di consueto, non avrà copertura televisiva tradizionale. La sfida sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sport in pay per view. Occorre ricordare che il match è disponibile da acquistare singolarmente, mentre è disponibile per chi avesse già sottoscritto l’abbonamento annuale per le trasferte della Vibonese o per l’intero anno della Reggina.