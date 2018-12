La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Vibonese prevista per domani 23 dicembre alle ore 16.30

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato a REGGIO CALABRIA presso

Sisal Matchpoint Catona – Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)

BAR PUTORTI’ (via sbarre inferiori, 2 angolo via Vico Furnari Tel. 0965/53239)

sabato 22 dicembre dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 19

domenica 23 dicembre dalle ore 9.30 alle 16.30

SETTORE INTERO RID. DONNA UNDER 18 UNDER 14 UNDER 10 OVER 70 CURVA SUD 10,00 8,00 8,00 5,00 1,00 8,00 TRIBUNA EST 18,00 12,00 12,00 8,00 2,00 12,00 TRIBUNA OVEST 25,00 20,00 20,00 12,00 3,00 20,00 SOSTENITORI 50,00 30,00 30,00 20,00 5,00 30,00

PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50:

Si comunica inoltre che durante la prevendita, sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti. Si raccomanda inoltre di portare con sé un documento d’identità da esibire alle autorità competenti al momento dell’ingresso allo stadio.

Sul portale vivaticket.it sarà possibile acquistare il biglietto on line

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi è libera. Il titolo d’accesso allo stadio non è cedibile. Non sono previste iniziative. Non è necessaria la tessera del tifoso. Il costo del biglietto è di euro 10 + prevendita ed è possibile acquistarlo nel circuito Vivaticket. La prevendita si chiude alle ore 19 del 22 dicembre