Franco Colomba, intervistato da Laziopress.it, a specifica domanda su quale sia la sua casa ‘calcistica’ non ha particolari remore nel rispondere.

Inevitabile un riferimento alla sua città, in cui ha anche giocato, ma lo spazio se lo prende tutto la sua esperienza in amaranto: ‘Beh, togliendo Bologna che è casa mia (ride), quando parlo di Reggina, avendoci passato 5 anni, mi ci sono trovato molto bene, è una piazza ideale, anche se il calcio, ora, sembra in crisi da quelle parti. Ho passato veramente degli anni molto belli, con grandi giocatori”.