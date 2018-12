La Reggina 1914 comunica che in data odierna, la squadra ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina in palestra, mentre nel pomeriggio ha effettuato una riunione presso lo Stadio “Oreste Granillo”, il protrarsi della quale ha fatto annullare la prevista seduta in campo.

La squadra tornerà in campo come da programma domani 20 dicembre alle ore 15