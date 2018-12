La Reggina domenica andrà in campo. Dovrà mettere da parte i problemi di carattere societario e provare a trarre il massimo dalla sfida con la Vibonese in attesa della penalizzazione.

Ci si chiede quale potrebbe essere la posizione della squadra considerato il mancato ricevimento degli stipendi a metà dicembre.

La posizione in realtà rischia di essere chiara. Il 15 ottobre, pur non essendo stati versati i contributi ai vari enti, il gruppo ha percepito il primo bimestre di compensi. Difficile che una sola scadenza possa alterare la voglia di dare il massimo, anche in maniera inconsapevole, del gruppo.

Mollare la presa non avrebbe senso, perchè in teoria esistono i margini per rimettere in sesto quantomeno la situazione relativa alla pendenza con i tesserati.

I giocatori stessi non hanno alcun interesse a veder calare il loro rendimento considerato che molti di loro sono legati a contratti pluriennali con la Reggina e in caso di malaugurato naufragio del calcio reggino dovranno andare a guadagnarsi nuovi accordi mettendosi in luce nella fase residua di questo torneo.