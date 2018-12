La Reggina affronta la Cavese nel turno infrasettimanale. Gli amaranto sono chiamati ad una reazione dopo la notizia del deferimento che, con buona probabilità, porterà ad una penalizzazione di due punti sulla classifica degli amaranto. La cosa fa da contraltare al momento della squadra, reduce da due vittorie consecutive e che, contro i metelliani, punta ad un salto di qualità importante che, negli ultimi anni, è spesso mancato al club dello Stretto.

Davanti c’è un avversario del quale Cevoli ha avuto modo di tessere le lodi, con particolare rifermento all’allenatore.

Reggina – Cavese: le probabili formazioni

REGGINA (4-3-3) 22 Confente; 26 Kirwan, 2 Conson, 21 Solini, 3 Seminara; 4 Salandria, 8 Zibert, 14 Marino; 11 Sandomenico, 19 Tassi, 24 Ungaro. (28 Licastro, 25 Mastrippolito, 20 Redolfi, 15 Pogliano, 6 Franchini, 16 Petermann, 13 Ciavattini, 9 Viola, 17 Navas, 23 Bonetto, 10 Tulissi, 7 Emmausso) Allenatore Cevoli

CAVESE (4-3-3) 1 Vono; 2 Palomeque, 23 Bruno, 5 Manetta, 27 Inzoudine; 14 Tumbarello, 4 Migliorini, 8 Favasuli; 11 Fella, 18 Flores Heatley, 7 Rosafio. (22 De Brasi, 3 Silvestri, 19 Licata, 29 Lia, 15 Mincione,16 Buda, 17 Logoluso, 20 Bettini, 25 Zmimer, 24 Agate, 9 Sciamanna, 30 Di Bari). Allenatore Modica

Reggina-Cavese: dove vederla

Reggina-Cavese, come di consueto, non sarà visibile in tv. La sfida sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Il match sarà acquistabile al costo di 3,90€ e sarà visibile su qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre il flusso video. Resta, naturalmente, gratis per chi avesse acquisito il pacchetto “intero campionato” o “trasferta” di ciascuna squadra.