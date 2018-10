La Reggina sarà deferita davanti alla Procura della Figc che con buona probabilità chiederà una sanzione, nella peggiore delle ipotesi si parla di 350.000 euro di ammenda e otto punti di penalizzazione.

La società amaranto è pronta eventualmente a ricorrere al Tfn per dimostrare che il 30 giugno era in regola e che la Lega Pro non può chiedere di produrre una nuova fideiussione, considerato anche che la prima è costata più di 30.000 euro ed era valida nei termini indicati.

La società, in tal senso, farà da capofila ad un gruppo di quattro club pronti a ricorrere per lo stesso motivo.

Nel frattempo per regolarizzare la propria posizione sarebbe già pronta una nuova fiudeiussione, arrivata con ritardo per probabili problemi di natura economica che potrebbero essere stati risolti (Liquidità da nuovi investitori?).

La garanzia sarebbe già stata prodotta. Tra le fonti che si aggiungono nel rivelare l’indiscrezione c’è la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna.