Mattia Maita sa che la partita tra il Catanzaro, di cui è capitano, e la Reggina non è una gara come tutte le altre.

Non perchè sia un derby tra le due squadre o perché possa esserlo per lui che, di nascita, è messinese.

Maita è cresciuto nella Reggina e a lungo è stato uno dei talenti più in vista.

“Per me – ha detto – è una partita importante. Sono cresciuto lì e Reggio è come se fosse una seconda casa. Noi, però, dobbiamo mettercela tutta per portare a casa il risultato’