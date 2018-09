Reggina – Monopoli si gioca con ventiquattro ore di ritardo e soprattutto in uno stadio diverso dall’Oreste Granillo. L’impianto di Reggio Calabria è interessato da lavori di messa in sicurezza, pertanto gli amaranto sono costretti ad emigrare a un centinaio di chilometri di distanza.

Vibo Valentia e lo stadio Luigi Razza diventano il teatro di una sfida molto impegnativa per gli uomini di Cevoli, chiamati ad affrontare una delle squadre che ha cambiato meno rispetto alla passata stagione, risultando già rodata, e dotata di uomini in grado di fare la differenza in categoria. Fischio d’inizio in programma alle ore 14.30.

Reggina – Monopoli, le probabili formazioni

A guidare pugliesi c’è Beppe Scienza, già protagonista da calciatore con la casacca amaranto e consegnato alla storia da un gol decisivo in derby con il Messina. L’obiettivo è pensare al campo senza farsi distrarre dalla vicenda fideiussione da un lato, riscattare il ko interno contro il Rende da quello pugliese. 4-3-3 per la società ospitante, 3-4-3 per gli ospiti. Ecco le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson ,Solini, Zivkov; Navas, Petermann,Salandria; Tulissi, Maritato, Sandomenico.

MONOPOLI (3-4-3): Pissardo; Rota, Bei, De Franco; Donnarumma, Zampa, Paolucci, Fabris; Magni, De Angelis, Berardi.

Reggina – Monopoli, dove vederla

Reggina – Monopoli non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in streaming attraverso la piattaforma Eleven Sport al costo di 3,90€. Sono sottoscrivibili, per chi non l’avesse fatto e ha già diritto alla visione, gli abbonamenti annuali per ciascuna squadra 23,90 per le partite in trasferta, 35,90 per tutto il campionato. Collegati qui attorno alle 14.20 per avere visione della sfida attaverso il pc, smartphone o smart tv.