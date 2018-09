Brutta sconfitta della Reggina contro il Monopoli.

Cevoli non cerca alibi: ‘Soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto dei passi indietro rispetto al recente passato, contro un avversario che oggi é superiore a noi. Quando, poi, andiamo in difficoltà e subiamo gli eventi come accaduto a Trapani”.

“Ci é mancata – prosegue Cevoli – anche lucidità nelle giocate semplici. Quando perdi 3-1 in casa é difficile trovare aspetti positivi, ma nel primo tempo non abbiamo fatto così male. É chiaro che nella ripresa si é fatto male. Attualmente il nostro problema é non trovare coraggio quando le cose vanno male. I fischi? Con prestazioni come quelle del nostro secondo tempo sono normali, magari me li prendo io e mi piacerebbe che si stia vicini a questi ragazzi “.