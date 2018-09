Il tecnico Roberto Cevoli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la quarta giornata campionato di serie C tra la Reggina ed il Monopoli prevista per domani 30 settembre 2018 alle ore 14.30 presso lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia

La lista dei ventitrè convocati:

Portieri: Confente, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Curto, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Redoldi, Solini

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Maritato, Sandomenico, Tulissi, Ungaro, Tassi

Nell’elenco spicca l’assenza di Seminara, terzino sinistro, e di Alessio Viola, non ancora recuperato.

Torna, invece, Zivkov.