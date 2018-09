Domenica atipica per la Reggina che vivrà una sfida casalinga lontano dal Granillo, indisponibile per i lavori in corso.

Si gioca a Vibo e arriva un avversario complicato: il Monopoli. Brutta gatta da pelare per Roberto Cevoli che avrà una tripla missione.

La prima è quella di isolare la squadra dalla questione fideiussione che potrebbe costare alla società la penalizzazione di otto punti, che ad inizio campionato sarebbe un’autentica sciagura.

L’altra è trovare continuità di risultati dopo la vittoria con il Bisceglie, mentre la terza è riuscire a trovare un equilibrio nelle scelte che dovrà andare a fare nell’ambito di una rosa amplissima.

Contro i pugliesi non ci sono dubbi sull’atteggiamento tattico che dovrebbe prevedere ancora il 4-3-3.

Davanti a Confente, probabile difesa a quattro con Kirwan a destra, Conson e Solini al centro e Zivkov a sinistra. Il serbo dovrebbe prendersi il posto a sinistra.

A centrocampo probabile conferma di Petermann davanti alla difesa con Salandria mezzala sinistra. Corsa a tre per la terza maglia con Bonetto, Franchini e Navas. Favorito proprio quest’ultimo.

In attacco probabile conferma del trio visto con il Bisceglie: Tulissi a destra, Maritato al centro e Sandomenico a sinistra.