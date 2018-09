Foto Aldo Fiorenza.

15 settembre 2000. E’ la data di nascita di Leonardo Mastrippolito. Roba da stropicciarsi gli occhi se si considera la prova offerta dal giovane pugliese contro il Bisceglie.

Cevoli e Taibi, in questi giorni, probabilmente dovranno lavorare affinché nella testa del calciatore sia ben chiaro il fatto che quanto fatto vedere contro la squadra di Ginestra sia un punto di partenza e non un punto d’arrivo.

La stoffa però si vede. Il destino gli ha dato una mano mettendo ko chi gli è (era?) davanti nelle gerarchie, ossia Zivkov e Seminara.

E’ il primo millenials della storia amaranto (calciatore nato dal 2000 in avanti), una novità che si inserisce nel solco della tradizione.

Scoperto da Piero Armenise e portato nelle giovanili, è stato aggregato alla prima squadra da Agenore Maurizi che aveva già intravisto in lui qualità fuori dalla norma per l’età.

Il ragazzo di Barletta è barese come altri “terzini” che, in un certo senso, hanno fatto grandi cose con la maglia amaranto.

Uno è Nicola Diliso che, a fine anni ’90, a Reggio trovò il trampolino di lancio per andare in A con il Vicenza, l’altro è Giandomenico Mesto che, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni.

Lui gioca a sinistra, ma può fare un percorso simile. A patto che le sue prove siano sempre quelle viste contro il Bisceglie.