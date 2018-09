Nell’immaginario storico non c’è Pulici senza Graziani o Signori senza Rambaudi e Baiano. O, volendo, proiettare il tutto in ambito amaranto: non c’è Bianchi senza Amoruso.

La coppia gol più forte della storia della Reggina, sol perchè nessuno ha segnato in due quanto loro in Serie A, rinnova il proprio sodalizio, ma purtroppo per i sostenitori amaranto, lo fa ormai solo sui social.

Considerato che uno ha smesso e l’altro ha da poco declinato la possibilità di giocare in Serie C con la maglia amaranto, pur avendoci pensato seriamente.

Bianchi, senza squadra, si allena duramente e sui social posta spesso le immagini delle proprie fatiche.

Amoruso, su Instagram e con un po’ di ironia, gli dedica una storia: “Abbiamo un sogno nel cuore. Rolly alle Olimpiadi! Tokyo 2020!”.