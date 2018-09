Reggina – Bisceglie è una sfida della seconda giornata del girone C di Serie C. Amaranto e pugliesi vanno in campo con stati d’animi diversi. La gara, tra l’altro, è stata a forte rischio per un mancato ok della Commissione di Vigilanza sulla situazione del Granillo, sbloccata da una firma del Sindaco Falcomatà.

Gli uomini di Cevoli sono reduci da una pesante sconfitta sul campo del Trapani, una falsa partenza che ha fatto storcere il naso a tanti in riva allo Stretto. I pugliesi, dopo un’estate travagliata, sono partiti vedendo sfumare all’ultimo respiro una vittoria che sembrava acquisita.

Reggina – Bisceglie: le probabili formazioni

Reggina – Bisceglie (in campo alle ore 18.30) pone di fronte due allenatori che hanno un passato importante da calciatori. Cevoli e Italiano hanno filosofie tattiche diverse e da una parte dovrebbe vedersi un 4-3-3 e dall’altro un 3-5-2.

Il tecnico sanmarinese sembra orientato a cambiare qualcosa rispetto all’esordio, in cui non ha avuto risposte buone dagli undici che sono andati in campo. Praticamente certo il ritorno di Conson dopo la squalifica, Zivkov è out per problemi fisici e sembrano destinati ad una maglia da titolare anche Sandomenico e Zibert.

Reggina (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Redolfi, Seminara; Salandria, Zibert, Navas; Tulissi, Maritato, Sandomenico. All. Cevoli

Il Bisceglie, invece, deve fare a meno del suo difensore più esperto Maccarrone, ex Messina. Le individualità di spicco sono quelle del centrocampista Onescu e dell’attaccante De Sena, reduce da una buona annata a Ravenna e cercato dagli amaranto a gennaio.

Bisceglie (3-5-2): Crispino; Markic, Calandra, Maestrelli; Longo, Risolo, Toskic, Onescu, Jakimovski; De Sena, Starita. All.: Ginestra.

Reggina – Bisceglie, dove vederla

Reggina Bisceglie come di consueto sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. L’evento è acquistabile al prezzo di 3,90, oppure si può aderire ad uno degli abbonamenti che vale per tutta la stagione di una squadra: 23,90 euro per le gare in trasferta, 35,90 per tutto il campionato. Clicca qui attorno alle 18 per raggiungere il link dove poter accedere alla diretta.