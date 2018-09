Il rinvio della sfida con la Viterbese, in programma nel turno infrasettimanale di martedì, rappresenta per il momento una buona notizia.

Gli amaranto si sarebbero trovati a giocare praticamente quattro partite in dieci giorni con una trasferta tutt’altro che agevole sotto il profilo logistico.

In attesa di capire quando eventualmente e sarà recuperata la sfida di Viterbo, considerato che i laziali rischiano di trovarsi dirottati in un altro girone per scelta del loro presidente, Cevoli potrà affrontare il Bisceglie (sabato al Granillo ore 18.30) con la consapevolezza che non sarà necessario gestire le forze o ruotare gli uomini in funzione di una serie di impegni ravvicinati.