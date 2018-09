Reggina – Bisceglie rischia di non giocarsi con sconfitta a tavolino per gli amaranto. Il Granillo, dopo gli ultimi ritocchi, non è lontano dall’essere perfettamente in linea con quelle che sono le disposizioni della Commissioni di Vigilanza.

Tuttavia, c’è qualcosa che non va. Allo stadio è ancora in corso una riunione della Commissione di Vigilanza che sembra orientata a dare il “No”.

A cambiare le cose, tuttavia, potrebbe essere il Sindaco Falcomatà. Il primo cittadino potrebbe firmare e assumersi la responsabilità.

Il Sindaco ha già chiesto di prendere visione delle carte e starebbe pensando di dare l’Ok.

Si attendono sviluppi tra poche ore. Il Bisceglie è già in viaggio verso Reggio Calabria, potrebbe essere un indizio.