E’ nato a Brancalone e dal 1992 al 1995 ha giocato nella Reggina. La sua vita, però, ha scelto di viverla a Campobasso. Fa il consulente finanziario, ma è diventato un uomo politico abbastanza noto in Molise.

Si chiama Carmelo Parpiglia ed il suo è un passato da difensore che ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, il Brancaleone.

Classe 1962, ha giocato nel Cmapobasso dal 1979 al 1984 e dal 1985 al 1987.

Nella sua carriera meglie e piazze importanti come quelle di Taranto, Lecce, Empoli ed Avellino. Più di 300 presenze in Serie B per lui.

Divenuto assessore del Comune di Campobasso, è stato eletto consigliere comunale nel 2011 e nel 2013 con Italia dei Valori, ricevendo la delega allo sport.

Secondo quelli che sono i rumors provenienti da Campobasso potrebbe candidarsi a Sindaco.