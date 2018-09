Trapani – Reggina, alle ore 20.30, scendono in campo per il loro esordio in campionato. I granata di Italiano e gli amaranto di Cevoli partono con obiettivi comuni: i play off, possibilmente nella migliore posizione possibile. Sotto il profilo tecnico e dell’esperienza la bilancia tende leggermente a favore dei siciliani che possono contare su un maggiore livello medio d’esperienza e su un autentico fuoriclasse per la categoria come il centravanti Felice Evacuo.

Al ‘Provinciale’ inoltre i padroni di casa proveranno a far valere il fattore campo su una Reggina che ha spesso faticato nelle ultime spedizioni in terra trapanese, tornando a casa con diversi gol sul groppone.

Trapani- Reggina: le probabili formazioni

Italiano ha problemi in difesa e dovrà fare di necessità virtù. Garufo, Lomolino, Scognamillo, Girasole e Ferrara sono i nomi a cui i siciliani devono rinunciare. Nonostante qualche esibizione con il 3-5-2 nel pre-campionato, i granata sembrano orientati a schierarsi con il 4-3-3, modulo speculare a quello amaranto.

Particolare attenzione sarà riservata, come detto, al bomber dei bomber in categoria Evacuo, ma anche a due elementi (Dini e Ramos) che in estate avrebbero potuto vestirsi d’amaranto

TRAPANI (4-3-3): Dini; Scrugli, Pagliarulo, Joao Silva, Ramos; Corapi, Taugourdeau, Costa Ferreira; Golfo, Evacuo, Tulli.

Assenze pesanti anche in casa Reggina dove Alessio Viola sta ancora recuperando dal grave infortunio della passata stagione, mentre Salandria è rimasto a casa a causa di non ottimali condizioni fisiche e Conson è squalificato. Abbondanza per Cevoli soprattutto a centrocampo e sull’esterno d’attacco. A guidare l’attacco ci sarà Maritato, al suo fianco Sandomenico e Tulissi sono favoriti su Ungaro ed Emmausso. Subitoi in campo due degli ultimi arrivati: il centrale mancino Solini e Zibert.

REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Solini, Redolfi, Zivkov; Zibert, Petermann, Franchini; Tulissi, Maritato, Sandomenico

Trapani – Reggina: dove vederla in streaming

Trapani – Reggina sarà visbiile, come di consueto, sulla piattaforma Eleven Sport. Basterà recarsi su questo link (clicca qui) poco prima dell’inizio del match e scegliere la sfida tra i siciliani e gli amaranto. Il match è disponibile in pay per view al costo di 2,90. Eleven sport mette a disposizione i pacchetti stagionali per ogni singola squadra. Casa e Trasferta costano 36,90 euro, 23,90, invece, solo le trasferte.