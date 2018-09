CONFENTE 4,5 – Poco sicuro, poco reattivo. Per il momento il giudizio non è positivo. Ha l’età, il tempo ed il modo per rifarsi. La Reggina si augura di non doverlo aspettare troppo.

KIRWAN 5 – Nel disastro generale sembra sfigurare meno di altri.

REDOLFI 4,5 – La zona centrale della difesa amaranto è vulnerabile come raramente si vede in un calcio a buoni livelli, ci mette del suo.

SOLINI 4,5 – Tulli ogni volta che può se lo beve, senza neanche troppa difficoltà. (87′ POGLIANO S.V..)

ZIVKOV 5 – Giudizio analogo a quello di Kirwan.

BONETTO 5 – Si vede poco o nulla, per un centrocampista non è mai una bella cosa (dal 71′ FRANCHINI)

PETERMANN 4 – A tratti lento, impacciato ed imbarazzante. I tifosi si augurano sia una casualità. (46′ ZIBERT 6 – Va valutato in una gara già copromessa, per ora in cabina di regia sembra averne più di Petermann)

NAVAS 5,5 – Tra i pochi a provare a fare qualcosa, senza successo. (TASSI 6 – Volontà impegno e qualche buona risposta. La stoffa pare esserci, servono test più attendibili)

TULISSI 5 – Poco cercato, poco sollecitato e di conseguenza mai efficace.

MARITATO 5 -L’unico a provarci nel primo tempo con decisione, Dini è bravo a chiudere.

EMMAUSSO 5 – Prova molto, gli riesce poco. A volte potrebbe disfarsi prima del pallone. (46′ SANDOMENICO 6 – Unico torto: non aver giocato titolare, ma non dipenda da lui. Il compito gli viene comunque facilitato da un Trapani meno aggressivo)

CEVOLI 4,5 – La Reggina non scende in campo, difficile non dare responsabilità all’allenatore. E chi entra sembra averne di più chi è andato in campo dall’inizio, ma potrebbe essere solo un’impressione.