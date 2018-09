La Reggina, storicamente, non ha mai iniziato bene i propri campionati, salvo qualche raro caso. Basta citare due aneddoti: le due promozioni in Serie A (quella del ’99 e del 2002) sono arrivate in campionati che, in entrambi i casi) sono arrivate con sconfitte all’esordio: 1-0 a Lecce (Margiotta) e 1-0 ad Ancona (Russo).

Quando, invece, si è vinto (2-1 all’Inter, ad esempio) è capitato di retrocedere.

Una tradizione problematica quella della Reggina con le “prime” che sembra aver trovato naturale prosecuzione della gestione Praticò.

3-1 ad Aversa in Serie D, 3-1 in casa dell’Unicusano Fondi e 1-0 a Rende. Tre trasferte, tre sconfitte.

A Trapani Praticò e la Reggina si augurano, naturalmente ,di cambiare rotta.