La Reggina è lieta di annunciare la partnership con la Fit Academy di Reggio Calabria. Palestra, Box CrossFit, Sala Attrezzi, Posturale, Danze Caraibiche, Kizomba, Danza Bimbi, Pilates, Taekwondo Funzionale, Yoga, Kick Boxing, Difesa Personale, questi i servizi offerti dalla Fit Academy. L’Accademia nasce dall’idea dei soci Daniele Mangiola, Celeste Mangiola, Andrea Gattuso, Domenico Germanò e Carla Riggio, nel corso degli anni è diventato un punto di ritrovo, aggregazione sportiva e sociale della città. La struttura vanta uno vero e proprio staff che agisce in sinergia e spirito di squadra, composto da persone molto valide con competenze specifiche nell’ambito sportivo. La Fit Academy è il punto di riferimento per il lavoro fisico della prima squadra.

Grazie alla fattiva collaborazione tra la Reggina a l’Accademia, tutti gli abbonati della stagione 2018/19 potranno usufruire del 15% di sconto per la sala attrezzi, cross fit e danza. Al momento dell’iscrizione presso la palestra in via Lia 9 traversa I^, basterà presentare la tessera sottoscritta