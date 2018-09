In attesa di capire quando la Reggina disputerà la gara di Trapani, tenuto conto che potrebbe esserci un accordo tra le società affinché si giochi domenica 16 settembre o lunedì 17, si mantiene la tradizione della Serie C che divide i tre gironi su più momenti del weekend.

Il Girone C, ad esempio, partirà al sabato. I calci d’inizio avranno orario fissato alle 14.30, alle 16.30, alle 18.30 ed alle 20.30.

Il tutto fino a novembre.

Da dicembre in poi, invece, si giocherà alle 16.30 ed alle 20.30 della domenica. A partire da aprile, invece, gli orari (sempre domenicali) saranno quelli delle 14.30 e delle 18.30.

Ovviamente il discorso non vale per la prima giornata organizzata ed in fretta e furia, per la quale si attende ancora un programma dettagliato che dovrà arrivare domani dopo le 12, così come per i turni infrasettimanali.