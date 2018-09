Un campionato che, a metà settembre, non sarà ancora iniziato rappresenta un fatto sporadico per il calcio italiano, ma non inedito. I più attenti ricorderanno come diciotto anni fa le Olimpiadi di Sydney fecero si che la Serie A iniziasse addirittura l’1 ottobre.

Sono passati diciotto anni e in quel massimo campionato c’era anche la Reggina. Si esordì col botto perchè, all’esordio, a cadere al Granillo fu l’Inter di Lippi. L’iniziale vantaggio di Recoba al 10′ venne ribaltato dai gol, a cavallo tra primo e secondo tempo, di Possanzini e Marazzina.

Una pagina di storia memorabile per i colori amaranto, condita da un fatto storico come lo sfogo di Lippi rimasto negli annali del calcio che voleva vestirsi da presidente e prendere a calci in c… i suoi giocatori.

Di fatto, però, quella fu una stagione che si concluse in maniera amara, poiché nonostante una rimonta incredibile gli amaranto persero lo spareggio con il Verona a pochi minuti dalla fine del ritorno.

E lo sanno bene Massimo Taibi, attuale direttore sportivo della Reggina, ed Emanuele Belardi, oggi responsabile del settore giovanile.