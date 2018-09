Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud Mimmo Praticò ha avuto modo di affermare con decisione che la squadra può raggiungere tranquillamente i play off. Il massimo dirigente amaranto ha evidenziato come non necessariamente spendere tanto equivale ad una rosa competitiva. Si era mormorato che gli amaranto avessero avvicinato Floro Flores, che in realtà è finito alla Casertana. E può non essere un caso il fatto che Praticò conosca le cifre: ‘Per lui – ha detto – spenderanno 600.000 euro. A lui andranno 250.000, a cui si aggiungeranno i premi e letasse. Fate un po’ voi i conti”.

E su Sforzini: ‘Anche lui andrà a percepire una barca di soldi. Da non li avrebbe mai avuti. Da quello che vedo in questa Serie C ci sono società che hanno speso tanti milioni. Non ho prove concrete, mi limit oalle indiscrezioni. Per alcuni aspetti ho invidia, per altri no. La nostra è una buona squadra con giovani che possono assicurarci un futuro migliore”.