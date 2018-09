La Reggina, se le cose fossero andate come dovevano, avrebbe dovuto iniziare il suo campionato lo scorso 25 agosto. Le decine di questioni irrisolte del calcio italiano ha portato a spostare l’avvio del campionato al prosismo 16 settembre.

Ad oggi, però, non c’è neanche il calendario. Motivo? Si aspetta la sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del Coni che dovrà determinare se e quali squadre saranno ripescate in B dalla C, dopo che la lega cadetta aveva chiuso le porte a chiunque, disponendo l’avvio di un campionato a diciannove squadre.

Il presidente della Lega Pro Gravina ha fatto sapere che non appena si conoscerà l’esito del procedimento di giustizia sportiva si procederà alla compilazione dei calendari.

La sentenza è attesa nella tarda serata di lunedì o, al massimo, nella mattinata di martedì. Da quel momento in avanti si procederà, con velocità, alla composizione dei gironi di Serie C , per la quale continuerà a valere il criterio di contingenza territoriale.

Il giorno buono per i calendari potrebbe essere uno tra mercoledì e giovedì. A quel punto si proverà a far partire il campionato già domenica, ma esiste la possibilità che si scelta di iniziare martedì prossimo in maniera tale da consentire a ciascuna società di organizzare le trasferte.

Possibile inoltre l’introduzione di qualche turno infrasettimanale già nelle prime giornate per recuperare il tempo perduto.