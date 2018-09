Rolando Bianchi, ad un certo punto, sembrava pronto ad un clamoroso ritorno a Reggio Calabria. Taibi ci aveva parlato e confidava di convincerlo.

“Ho avuto un colloquio splendido con il direttore sportivo – rivela a Tmw – ma ho preferito non scendere di categoria. Lo avrei fatto per la Reggina, perché per me significa tanto. Stavo per accettare, ho ricevuto tanti messaggi d’affetto da parte dei tifosi. Reggio Calabria la ho nel cuore. Poi ci ho ragionato e ho capito che dovevo farlo solo con una squadra costruita per vincere. In amaranto sono stato protagonista di una delle più incredibili imprese del calcio italiano, non volevo buttare quanto di buono ho fatto. La Reggina vorrei vederla in altri palcoscenici’