Viaggiavano sulla stessa auto il team manager del Siracusa Davide Artale ed il portiere arteuseo Maurice Gomis. La notte scorsa un’incidente stradale è costato al vita al ventisettenne membro dello staf dei siciliani e il ventenne portiere è invcece risultato ferito. L’impatto fatale ha avuto luogo in contrada Spinagallo, a circa quindici chilometri da Siracusa. La vettura è finita fuori strada. Ferite al collo e lieve trauma cranico per il calciatore, niente da fare invece per Artale.

La Reggina ha diramato un comunicato in cui ha sottolineato la propria vicinanza al dolore degli aretusei.