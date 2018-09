La Reggina, a Catania, ha disputato l’ennesima amichevole. Settembre è ampiamente cominciato e la possibilità di iniziare il campionato a metà settembre rischia di tramontare. Come se non fosse già troppo tardi.

Squadre come quella amaranto, infatti, sono in fase pre campionato da metà luglio e molte di quelle che erano le tabelle di preparazione sono risultate completamente rese inutili dall’evolversi degli eventi.

Il campionato sarebbe dovuto iniziare il 25 agosto e, ad oggi, non si sa neanche quali squadre ne faranno parte.

“Stiamo facendo ridere l’Italia” ha detto l’allenatore al termine dell’amichevole del Massimino con evidente riferimento al fatto che neanche venerdì 7 agosto si è scritta la parola “fine” su una vicenda incresciosa.

Il Coni deve decidere se annulare la decisione della Figc di ridurre la B a 19, riportandola a 22 come da statuto. Alla finestra ci sono squadre importanti come Catania, Siena e Novara e anche e soprattutto tutta la Serie C che non sanno più come gestire la situazione.

L’augurio è che davvero entro mercoledì o giovedì si abbiano i calendari e che nel weekend del 16 settembre si possa andare in campo.