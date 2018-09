Spiegare la situazione ad un extraterrestre sarebbe difficile, così come fare ordine potrebbe non essere così agevole.

In Serie B sono fallite tre squadre (Bari, Cesena e Avellino). Novara, Siena e Catania, dopo aver vinto un altro ricorso contro una norma che in un primo momento le estrometteva dal ripescaggio, esultano per avere ottenuto un posto tra i cadetti.

Poi la decisione di ridurre il numero di squadre nella seconda serie del calcio nazionale e il ricorso delle tre squadre in nome di uno statuto che prevede 22 squadre per la B.

Il risultato: B già iniziata ,C che aspetta che il Coni decida se ripescare o meno le squadre in questione.

La decisione era attesa oggi e i calendari di C domani. Ma la sentenza viene rinviata a lunedì-martedì e i calendari, così come la composizione dei gironi, vengono rinviati a data da destinarsi.

E chissà che non sia lo stesso per l’inizio del campionato previsto per il 16 settembre.